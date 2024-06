In der Direktion des Innern des Kantons Zug fehlten klare Führungsregeln, rügt die Staatswirtschaftskommission.

Zuger Regierungsrat in Kritik

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Zuger Staatswirtschaftskommission (Stawiko) rügt im Geschäftsbericht 2023 Regierungsrat Andreas Hostettler (FDP) wegen Missachtung der Governance sowie Verletzung der Kommissionsgeheimnisse. Es lägen ihr Informationen vor, welche als «problematisch» zu betrachten seien, heisst es im Bericht.

Konkret erwähnt werden verschiedene Punkte: Zwischen Kaderpersonen gibt es private Liebesbeziehungen, Personen in politischen Ämtern wurden in Kaderpositionen berufen und Familienangehörige sollen in der Direktion eine Arbeitsstelle erhalten haben.

Grund sei der Fachkräftemangel

Die Anstellungen seien bewusste Entscheide von Regierungsrat Andreas Hostettler gewesen. Begründet werden diese mit dem Fachkräftemangel und der Notwendigkeit einer möglichst raschen Stellenbesetzung. Bei den Personen mit politischen Ämtern sei vorgesehen, dass diese von ihrem Amt zurücktreten.

Betreffend privater Liebesbeziehung seien bereits Massnahmen getroffen worden, heisst es im Bericht weiter: beispielsweise der Ausstand bei Personalentscheiden oder das Melden von Begünstigungen oder Ungleichbehandlungen.

«Vertrauen in den Staat leidet»

Die Anstellung über den Berufungsweg erachtet die Stawiko als «kritisch», wie es heisst. Es leide das Vertrauen in den Staat und in eine unabhängige Amtsführung. Die Staatswirtschaftskommission fordert von der Regierung, Regelungen zu diesem Thema aufzustellen sowie die bestehenden Situationen zu bereinigen. Zudem sollen Governance-Regeln zu Liebesbeziehungen formuliert werden.

Anfang Juli hat das Parlament das Wort

Im Verlauf der Abklärungen sei ausserdem das Kommissionsgeheimnis verletzt worden, schreibt die Stawiko. Eine Person, welche von den vorstehenden Ausführungen im Geschäftsbericht betroffen sei, habe sich öffentlich über die sozialen Medien an ein Delegationsmitglied der Stawiko gewandt, so die Kommission. Für diesen Umstand habe sich Hostettler entschuldigt. Er habe zwar keine Namen genannt, dennoch hätten sich Rückschlüsse auf die Delegation ziehen lassen.

Die Vorwürfe sind im Geschäftsbericht 2023 niedergeschrieben, welcher Anfang Juli im Zuger Kantonsrat behandelt wird.