Halte wenig von Zwang. Weder Zwang zum Impfen, noch Zwang, mit Impfverweigerern zusammen arbeiten zu müssen. Der Markt wird es richten. Wer als Zuschauer oder Athlet etwa an die Olympischen Spiele nach Japan reisen will, wird um eine Impfung nicht herumkommen. Aber jeder soll die Freiheit haben, ungeimpft auch in der Schweiz bleiben zu dürfen. Jeder Sportclub soll frei entscheiden können. Werden mit oder ohne Impfpflicht mehr Zuschauer an ein Fussballspiel kommen? Ich vertraue auf den Markt.