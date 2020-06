Der Bundesrat will den Einsatz der Armee zugunsten der multinationalen KFOR-Friedenstruppe bis Ende 2023 verlängern. Zudem will er den Maximalbestand des Kontingents von 165 auf 195 Militärangehörige erhöhen. Mit dem geplanten Ausbau könne die Armee den zusätzlichen Bedürfnissen der KFOR entsprechen, schreibt der Bundesrat. In den letzten Jahren hätten sich die politische Situation und die Sicherheitslage in Kosovo und im Westbalkan verschlechtert, es sei vermehrt zu Zwischenfällen gekommen.

Aufgrund der engen Beziehungen zwischen der Schweiz und Kosovo sei die Stabilität in der Region auch im Interesse der Schweiz, hält der Bundesrat fest. Heute leben rund 500'000 Menschen mit südosteuropäischen Wurzeln in der Schweiz, unter ihnen mehr als 200'000 kosovarischer Herkunft. Die Swisscoy-Truppe ist seit Oktober 1999 in Kosovo stationiert und leistet dort an der Seite der Nato-Truppe KFOR ihren Dienst. Für den Einsatz der Swisscoy in Kosovo sind im laufenden Jahr gut 33 Millionen Franken budgetiert.