Das Gelände ist schwer zugänglich 0:12 min, vom 11.4.2017

Am Montagabend ist kurz vor 23 Uhr in Gersau im Kanton Schwyz ein Waldbrand auf einer Fläche von 200 mal 50 Metern ausgebrochen. Laut der Kantonspolizei Schwyz wüten die Flammen in sehr steilem Gelände.

Im Einsatz stünden insgesamt zirka 100 Angehörige der Feuerwehren Gersau und Ingenbohl-Brunnen, sowie die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz. Sie seien momentan mit dem Löschen von Brandnestern beschäftigt. Menschen seien nicht gefährdet; Meldungen über Verletzte lägen nicht vor, hiess es weiter.

Die Strasse zwischen Gersau und Brunnen ist wegen des Brandes nur einspurig offen. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.