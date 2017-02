Zur Person

Philippe Luchsinger ist seit 1. Januar des Jahres Präsident des Verbandes Haus- und Kinderärzte Schweiz (MFE). Er selbst ist als Hausarzt in Affoltern am Albis tätig. Das Medizin-Studium absolvierte er an der Universität Zürich. Sein standes-politisches Engagement startete er in der Bezirksärztegesellschaft im Säuliamt.