Die Nagra hält drei Gebiete in den Kantonen Aargau, Zürich und Thurgau geeignet für ein Endlager.

Gut eineinhalb Jahre nach dem Start der Tiefenbohrungen hat die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) über den Zwischenstand informiert: In den drei potenziellen Standortgebieten Jura Ost (Bözberg, AG), Nördlich Lägern (AG/ZH) und Zürich Nordost (ZH/TG) könne ein sicheres Tiefenlager gebaut werden. Welche Region am besten geeignet sei, zeige sich voraussichtlich im Jahr 2022, teilte die Nagra mit.

«Die Resultate bestätigen, dass sich in allen drei Gebieten ein sicheres Tiefenlager bauen lässt», erklärt Tim Vietor, Leiter Geologie und Sicherheit von der Nagra-Geschäftsleitung. In allen drei Regionen bestehe auch genügend Platz für die Anordnung eines Kombilagers, das heisst für ein Lager, in dem alle Abfallsorten (schwach-, mittel- und hochaktiv) entsorgt werden können.

In allen drei Regionen weist der Untergrund die richtigen Eigenschaften auf: Jede Region verfügt über eine mehr als hundert Meter dicke, sehr dichte und ruhig gelagerte Opalinuston-Schicht.

Der Opalinuston ist das Tongestein, in dem das Tiefenlager dereinst gebaut werden soll, und die wichtigste Sicherheitsbarriere, die den radioaktiven Abfall langfristig einschliesst.