Am 7. März stimmt die Schweiz darüber ab, ob die Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum verboten werden soll. In der Debatte geht es dabei vor allem um die Verhüllung aus religiösen Gründen – um den Nikab und die Burka. Wir bei SRF Forward fragen uns: Wie betrifft diese Abstimmung die grosse Mehrheit der Muslim*innen in der Schweiz, die mit dem Nikab gar nichts zu tun haben? Eine Gruppe Muslim*innen erzählt uns, ob sie das Thema im Alltag betrifft und was sie erleben, wenn die Öffentlichkeit – wieder einmal – heftig über ihre Religion diskutiert.

Und wie ist das für betroffene Frauen, wenn ein ganzes Land darüber entscheidet, was sie in Zukunft anziehen dürfen und was nicht? Wir treffen eine junge Frau, die sich entschieden hat, zum Islam zu konvertieren und einen Nikab zu tragen. Im Video erzählt sie, warum sie sich lange nicht getraut hat, den Nikab in der Öffentlichkeit zu tragen und was sie tun würde, wenn das Verbot angenommen werden sollte.