Samenspenden zur Ein-Eltern-Familie sind in der Schweiz illegal. Die Nationale Ethikkommission der Schweiz empfiehlt, alleinstehenden Frauen den Zugang zur Samenspende zu ermöglichen. Expertinnen und Experten stellen sich Ihren Fragen. Schreiben Sie uns schon jetzt.

«Single Mothers by Choice» sind Mütter, die auf eigenen Wunsch alleinerziehend sind. Dazu benötigen Sie eine Samenspende. In der Schweiz ist das illegal. Deshalb gehen immer mehr Frauen für die Samenspende ins Ausland. Warum empfiehlt die Nationale Ethikkommission (NEK), dass die Samenspende für Einzelpersonen ermöglicht wird? Wie wird eine Samenspende durchgeführt? Und was braucht es, damit eine Ein-Eltern-Familie entstehen kann? Eine Fachrunde beantwortet im Live-Chat während einer Stunde Ihre Fragen, die Sie im Kontaktformular stellen können.