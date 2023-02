Vor einem Jahr, am 24. Februar 2022, hat der russische Überfall auf die Ukraine begonnen: eine vom russischen Präsidenten Wladimir Putin befohlene Invasion, die den seit 2014 schwelenden Russisch-Ukrainischen Krieg eskalieren liess.

Welche Fragen haben Sie zum Krieg in der Ukraine? Am 23. Februar von 11:30 bis 12:30 Uhr beantworten Luzia Tschirky, SRF-Korrespondentin für die Region Russland und die ehemalige UdSSR, sowie Sebastian Ramspeck, internationaler Korrespondent für SRF, Ihre Fragen live im Chat. Bereits jetzt können Sie diese in die Kommentarspalten stellen oder via E-Mail schicken.

Gäste im News-Chat Box aufklappen Box zuklappen Luzia Tschirky

Luzia Tschirky ist SRF-Korrespondentin für die Region Russland und die ehemalige UdSSR. Sebastian Ramspeck

Sebastian Ramspeck ist internationaler Korrespondent für SRF.