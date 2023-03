Mallorca im Schneechaos, Wintersturm in den USA oder Überschwemmungen in Südafrika und Neuseeland – diesen Winter gab es so einige Wetterextreme. Laut dem Klimawandeldienst Copernicus war der diesjährige Winter in Europa der zweitwärmste seit Messbeginn. Auch in der Schweiz war es für längere Zeit sehr trocken. Wird es in Zukunft mehr solche Wetterextreme geben? Und welche Auswirkungen hat der angekündigte Niederschlag in der Schweiz?

Expertinnen und Experten ordnen die Wetterereignisse der immer häufiger auftretenden Wetterextreme wie Dürren, Hitzewellen oder Stürme im Live-Chat ein. Gerne dürfen Sie im Formular Ihre Fragen stellen.