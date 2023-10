Die Schweiz hat gewählt und rückt nach rechts. Die SVP geht als Wahlsieger hervor und ist mit grossem Abstand die stärkste Partei der Schweiz. Die Grünen verabschieden sich aus der politischen Nationalliga A, so lautet die Analyse des Bundeshausredaktors Dominik Meier. Der Mitte-Block bleibt stark genug für Mehrheiten in beide Richtungen.

Wie geht es nun weiter? Welche Überraschungen gab es am gestrigen Wahlsonntag? Was bedeuten die Resultate für die nächsten vier Jahre? Politologinnen und Politologen beantworten von 11 bis 13 Uhr Ihre Fragen im Livechat. Gerne können Sie uns Ihre Fragen schon jetzt via untenstehendes Formular schicken.