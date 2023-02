Legende: Imago

Novartis wird seine Generika-Tochter Sandoz noch in diesem Jahr abspalten und als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen. Das gibt viel zu reden. Denn Sandoz ist nicht irgendein Unternehmen, sondern weltweit ein wichtiger Produzent von Antibiotika und von Generika, also von günstigen Nachahmer-Medikamenten. Genau solche Medikamente sind derzeit kaum erhältlich, der Bund hat deshalb diese Woche eine Expertengruppe eingesetzt, um Massnahmen gegen den Medikamentenmangel vorzuschlagen.