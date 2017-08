Das Wichtigste in Kürze

Nach Aldi Deutschland nimmt auch Aldi Schweiz Eier aus dem Verkauf.

Dabei handelt es sich um eine reine Vorsichtsmassnahme.

Es wurden mehr belastete Eier nach Deutschland verkauft, als bisher angenommen.

In Deutschland hat Aldi sämtliche Eier aus seinen Verkaufsregalen genommen. Der Verkaufsstopp von Eiern sei eine reine Vorsichtsmassnahme, betont Aldi Deutschland. Auch in der Schweiz ragiert Aldi nun auf den Eier-Skandal und stoppt den Verkauf von Import-Eiern. Aufgrund des Eierskandals in den Niederlanden hatten bereits die Detailhändler Rewe und Penny einen Verkaufsstopp verhängt, allerdings nur von Eiern aus niederländischer Produktion.

Keine Gifteier in der Schweiz

Bis anhin wurden in der Schweiz keine insektizidbelastete Eier gefunden. Dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) lägen keinerlei Hinweise vor, dass insektizidbelastete Eier in die Schweiz gelangt sein könnten, sagte BLV-Sprecher Stefan Kunfermann heute gegenüber der Nachrichtenagentur sda.

Die Vorgeschichte

Ursprung des Skandals sind Eier aus den Niederlanden, die Spuren des Insektizides Fipronil enthalten.

Das Anti-Läusemittel ist als giftig für Säugetiere und Wasserorganismen eingestuft.

In Tierversuchen hat das Gift Leber- und Schäden am Nervensystem ausgelöst, in hohen Dosen auch Tumore.

Für Kleinkinder sind kontaminierte Eier ein Risiko.

Skandal weitet sich aus

Der Skandal könnte grösser sein, als bislang angenommen, wie eine Aussage des niederländischen Agrarministers Christian Meyer vermuten lässt. Es seien weitaus mehr belastete Eier aus den Niederlanden in Deutschland verkauft worden als bislang bekannt, sagte er gegenüber dem Deutschen Fernsehsender ZDF.

In Deutschland geht man inzwischen von zwölf betroffenen Bundesländern aus, sagte der Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt gestern in Berlin.