Der Schweizer Postmarkt hat 2025 einen leicht sinkenden Gesamtumsatz um 0.3 Prozent auf knapp 4.3 Milliarden Franken verzeichnet.

Das war die Folge des anhaltenden Rückgangs des Briefversands.

Unter dem Strich konnte die Post aber trotzdem ein positives Konzernergebnis erwirtschaften.

Wie die Eidgenössische Postkommission (Postcom) mitteilte, sind auf dem Paket-, Express- und Kuriermarkt Umsatz und Sendungsvolumen um 4 Prozent gestiegen. Ausserhalb der Grundversorgung habe in erster Linie Postfinance für ein Plus von 28 Millionen Franken gesorgt.

Legende: Erstmals konnten die Kosten für den Briefversand nicht gedeckt werden. Keystone/PETER SCHNEIDER

Mit 1.5 Milliarden Sendungen im Jahr 2025 sei der Briefversand weiterhin rückläufig gewesen – um rund ein Fünftel seit dem Jahr 2021, wie Postcom schreibt. Die mit den Briefsendungen der Grundversorgung verbundenen Kosten hätten erstmals nicht mehr gedeckt werden können. Hier sei ein Verlust von 137 Millionen Franken ausgewiesen worden.

Verändertes Konsumverhalten

Gemäss Postcom müssen bei der Grundversorgung bei der Briefzustellung Abstriche in Kauf genommen werden. Mit der Änderung der Postverordnung vom 1. April habe der Bundesrat die Qualitätsvorgaben herabgesetzt, um die Finanzierung der Grundversorgung zu verbessern.

Angesichts veränderter Konsumgewohnheiten sowie der Ablösung physischer Briefe durch digitale Sendungen stelle sich die Frage, ob die postalische Grundversorgung in der heutigen Form in Zukunft relevant bleibe, schreibt die Postcom.

Ein steigendes Defizit sei auch bei der Zustellung von Zeitungen sowie beim Zahlungsverkehr der Grundversorgung erwirtschaftet worden, heisst es weiter. Zudem decke auch der Paketbereich seine Kosten nicht vollumfänglich ab.

Leichte Reduktion der Poststellen

Im vergangenen Jahr reduzierte sich die Anzahl der Poststellen um 13. Während die Anzahl der eigentlichen Postfilialen um 47 auf 718 zurückging, nahm diejenige der Postagenturen um 34 auf 1264 zu.

Im selben Zeitraum ist gemäss Mitteilung als Ausgleich für die Reduktion der Poststellen die Anzahl der Gebiete mit Hausservice um 11 auf 1922 angestiegen. Auch die Anzahl der Haushalte, in denen ein Hausservice angeboten wird, habe leicht auf 534'834 zugenommen. Das entspricht einem Wert von 11.4 Prozent aller Haushalte in der Schweiz.

Sowohl bei den Briefen als auch bei den Paketen und der Zeitungszustellung konnte die Post die regulatorischen Vorgaben der Postcom erfüllen. Bei den Briefen wurden bei über 97 Prozent der Zustellungen die Laufzeitvorgaben erfüllt und bei den Paketen bei über 96 Prozent. Bei den abonnierten Zeitungen erreichte die Post einen schweizweiten Jahreswert von 97.8 Prozent.