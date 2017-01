Der grosse Absatz in China hat dem deutschen Autobauer sehr geholfen. Dort spielt das Diesel-Gate überhaupt keine Rolle, denn in China ist Diesel als Treibstoff für Personenwagen gar nicht verfügbar. Der Konzern hat in China auch andere starke Marken, Skoda und Audi. Sogar mit den Premiumprodukten von Porsche ist VW an die Spitze des chinesischen Marktes vorgestossen. Und in Europa kennen die Kunden Volkswagen schon so lange, dass der Autobauer durch den Skandal nicht ins Bodenlose stürzte. Dazu kommt, dass bei Toyota die grossen Investitionen fehlen. Toyota ist bei der Hybridtechnik stehen geblieben, während der Konkurrent einen völligen Neuanfang gemacht hat und sich nun auf Themen wie Elektromobilität und autonomes Fahren konzentriert.