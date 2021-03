Die Credit Suisse hat vor einem möglichen Verlust durch den Ausstieg aus einem «bedeutenden US-Hedgefonds» gewarnt.

Der Hedgefonds sei in der vergangenen Woche Margenforderungen nicht nachgekommen, erklärte die Grossbank.

Credit Suisse und eine Reihe anderer Banken seien in der Folge dabei, sich aus diesen Positionen zurückzuziehen. Der Credit Suisse zufolge handle es sich um einen «bedeutenden US-Hedgefonds». Einen Namen nannte die Bank nicht, ebensowenig nannte sie die Namen anderer betroffener Banken.

Um welchen Hedgefonds es sich handeln könnte Box aufklappen Box zuklappen Laut diversen internationalen Finanzmedien handelt es sich bei dem US-Hedgefonds um Archegos Capital, der von Bill Hwang gegründet wurde. Gemäss Bloomberg musste Archegos am Freitag wegen der Nachschussforderungen Aktien im Wert von mehr als 20 Milliarden US-Dollar verkaufen. Das «Wall Street Journal» berichtete gar von 30 Milliarden Dollar an Verkäufen. So kam es am Freitag etwa zu einem Einbruch um 27 Prozent bei den Aktien von ViacomCBS. Dies sei ein ungewöhnlich grosser Rückgang bei einer weit verbreiteten, grosskapitalisierten Aktie an einem Tag ohne bedeutende unternehmensspezifische Nachrichten, hiess es im Handel. Auch andere Aktien wie Discovery waren stark unter Druck.

«Obwohl es zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht ist, die genaue Höhe des Verlustes zu beziffern, der aus diesem Ausstieg resultiert, könnte er sehr bedeutend und wesentlich für unsere Ergebnisse des ersten Quartals sein», erklärte die Credit Suisse in einer Mitteilung. Dies ungeachtet der positiven Trends, die man im Trading Statement von Anfang dieses Monats angekündigt habe, betont die CS. Sie will «zu gegebener Zeit» ein Update in dieser Angelegenheit geben, heisst es in der Mitteilung. Auch auf Nachfrage wollte die CS keine weiteren Details nennen.