Die CS-Aktie büsst massiv an Wert ein

Die Warnung vor möglichen Einbussen durch die Schieflage eines US-Hedgefonds brocken Credit Suisse den grössten Tagesverlust seit dem Börsencrash vom Frühjahr 2020 ein.

Die Aktien der Bank sind bis zu 15 Prozent ins Minus gefallen. Am Abend lagen die Aktien mit 13.83 Prozent im Minus.

Die Credit Suisse hatte zuvor vor einem möglichen Verlust durch den Ausstieg aus einem «bedeutenden US-Hedgefonds» gewarnt.

Laut der CS ist der Hedgefonds mit dem Namen «Archegos Capital» Ende letzter Woche seinen Zahlungen nicht nachgekommen. Der Hedgefonds hatte in letzter Zeit mit Bank-Krediten im grossen Stil in Aktien investiert. Letzte Woche gerieten diese unter Druck und der Hedgefonds konnte seine Kredite nicht zurückzahlen. Mehreren Banken drohen deshalb Verluste.

UBS will sich nicht äussern Box aufklappen Box zuklappen Die CS ist mit ihren Verlusten nicht allein. Neben ihr warnte am Montag etwa auch die japanische Bank Nomura vor einem «signifikanten» potenziellen Verlust. Zu den betroffenen Banken gehören laut den Medienberichten auch Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank und UBS, die alle als Prime Broker für Archegos tätig waren. Ob bzw. wie weit die UBS in den Fall involviert ist, wollte sie auf Anfrage von AWP nicht kommentieren.

«Obwohl es zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht ist, die genaue Höhe des Verlustes zu beziffern, der aus diesem Ausstieg resultiert, könnte er sehr bedeutend und wesentlich für unsere Ergebnisse des ersten Quartals sein», teilte die Credit Suisse mit. Dies ungeachtet der positiven Trends, die man im Trading Statement von Anfang dieses Monats angekündigt habe, betont die CS. Sie will «zu gegebener Zeit» ein Update in dieser Angelegenheit geben, heisst es in der Mitteilung.

Finma schaltet sich ein

In diesem Zusammenhang hat sich auch die Finanzmarktaufsicht Finma eingeschaltet. Die Finma habe Kenntnis von diesem internationalen Fall, in den mehrere Banken und internationale Standorte involviert seien, wie die Behörde mitteilte. Die Finma sei von der Credit Suisse informiert worden und stehe in Kontakt mit dem Institut.

Die CS-Aktie büsste am Montag massiv an Wert ein. Kurz vor Mittag verlor das Papier knapp 14 Prozent auf 10.75 Franken, im Tief lag das Minus bei fast 15 Prozent. Händler verwiesen vor allem auf die grossen Unsicherheiten. «Noch ist unklar, wie hoch die Verluste und wie gross die Probleme sind», sagte einer. Und da die Anleger sich vor solchen Unsicherheiten scheuten, würden die CS-Papiere heute in grösserem Stil aus den Portefeuilles geworfen.