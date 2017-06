Die Nationalbank attestiert den Schweizer Grossbanken allmähliche finanzielle Gesundung. Noch gibt es aber Luft nach oben.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) bezeugt den Schweizer Grossbanken eine weitere Verbesserung ihrer Kapitalsituation.

Im Hypothekarmarkt warnt die SNB vor zu grosser Risikobereitschaft.

Zumindest die Schweizer Grossbanken haben laut Stabilitätsbericht der Schweizer Nationalbank SNB ihre Kapitalsituation weiter verbessern können. Wie die SNB schreibt, habe diese sowohl in Bezug auf die risiko-gewichteten Kapitalquoten wie auch in Bezug auf die Verschuldungsquote im vergangenen Jahr weitere Fortschritte gemacht.

Mit diesen weiteren Verbesserungen in Bezug auf verlustabsorbierendes Kapital seien sowohl Credit Suisse wie auch UBS auf Kurs, um die verschärften Anforderungen der «Too big to fail»-Gesetzgebung (TBTF2) zu erfüllen. Anlass zu weniger Zuversicht gibt der «Financial Stability Report 2017» in Bezug auf die Situation am Hypothekarmarkt.

Es drohen grosse Verluste

Der Druck auf Margen und Profitabilität biete starke Anreize, bei der Hypothekenvergabe mehr Risiken einzugehen, schreibt die SNB. Der Wettbewerbsdruck von Banken und anderen Playern auf dem heimischen Hypothekarmarkt steige.

Sollten die Zinsen ruckartig steigen, würden insbesondere viele Inlandbanken hohe Verluste einfahren, schreibt die SNB. Die meisten Banken sollten demnach zwar fähig sein, diese Verluste aufzufangen, ohne dass ihre Kapitalisierung unter die regulatorischen Vorgaben fällt. Allerdings würden einige Banken mit einem signifikanten gemeinsamen Marktanteil nahe oder unter das regulatorische Minimum fallen, heisst es im Bericht.