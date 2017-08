50'000 Güterzüge verkehren jährlich zwischen Basel und Karlsruhe. Der Gleisschaden bei Rastatt hat weitreichende Folgen.

Wegen abgesenkter Schienen bleibt der Bahnverkehr von Basel in Richtung Karlsruhe noch bis mindestens am Samstag unterbrochen.

Die Rheintalbahnstrecke ist für die Nord-Süd-Verbindung zentral – vor allem auch für den Gütertransport.

Der längere Unterbruch hat auch vielschichtige Folgen für die Schweiz.

Treibstoffe, Esswaren, Stahl und Metalle: Die Produktepalette ist breit, die normalerweise über die unterbrochene Bahnstrecke in die Schweiz und weiter nach Italien transportiert wird. Die Waren stammen aus Deutschland selber oder kommen von noch weiter her, wurden in den Schiffshäfen von Hamburg oder Rotterdam auf die Bahn verladen.

« Einige Züge sind mitten auf der Strecke stecken geblieben. » Stefanie Burri

BLS-Sprecherin

Im Moment seien viele Güterzüge gestrandet, sagt Stefanie Burri von der BLS Cargo, die für die Schweiz ein Viertel des Transitverkehrs abwickelt. «Einige Züge sind mitten auf der Strecke steckengeblieben.» Es sei oberste Priorität der BLS, diese Züge wegzubringen. Aber das ist gar nicht so einfach.

Die üblichen Alternativrouten an der Grenze sind derzeit wegen Baustellen blockiert. Es müssen also grössere Umwege in Kauf genommen werden, etwa über Frankreich, und da stellt sich aber ein anderes Problem.

Laut Burri müssten die Bahnen dort noch freie Kapazitäten haben, um noch mehr Züge durchzuschleusen. Andererseits brauche es Strecken, auf denen grossprofilige Container transportiert werden könnten. Das ist allerdings nur beschränkt möglich.

Verlust von Aufträgen droht

Neben der BLS sind vor allem die SBB und die Deutsche Bahn DB betroffen. Sie alle befürchten nun, dass sie ihre Aufträge an die Güterschiffe auf dem Rhein und vor allem auch an die Lastwagen verlieren. «Am frühesten werden Kunden mit heiklen Waren umstellen, die sehr zeitkritisch ankommen müssen.»

« Eine so wichtige Strecke zwei Wochen zu schliessen, das geht nicht. » Stefanie Burri

BLS-Sprecherin

Gemeint sind nicht nur verderbliche Lebensmittel. Heute basiert das Transportgeschäft in grossen Teilen auf dem Just-in-Time-Modell. Güter werden nicht mehr bestellt und in ein Lager gestellt, sondern man bestellt nur das, was man sofort braucht. Deshalb geraten nun viele Unternehmen unter Druck.

Fuhrhalter profitieren von Notlage

Die Lastwagen-Unternehmen freuts, denn für sie bedeutet die aktuelle Notlage im Bahnverkehr ein gutes Geschäft. Wer muss für die dadurch entstandenen Mehrkosten gerade stehen? «Diese Frage stellen wir uns auch intensiv und wir stellen sie auch in den Raum», betont Burri.

Als Baustellen- und Streckenverantwortliche sei in erster Linie DB-Netz Ansprechpartnerin der BLS. «Eine so wichtige Strecke zwei Wochen zu schliessen, das geht nicht», so Burri. Da müsse die Deutsche Bahn die Verantwortung übernehmen.