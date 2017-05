Flugmarkt in Bewegung

Der Trend zu billigen Langstreckenflügen beschleunigt sich.

Laut Experten bergen die Angebote jedoch keinen Sprengstoff für die Branche.

Für 65 Dollar an die US-Ostküste, für 149 Dollar nach Los Angeles oder Oakland in Kalifornien, für 200 Euro nach Bangkok. Mit solchen Angeboten werben Billigflieger wie Norwegian Air Shuttle, Level oder Air Asia. Die tiefen Treibstoffpreise kommen ihnen entgegen. Diese sind in Betrieb und Wartung kostengünstiger als ältere Langstreckenmaschinen.

Billig funktioniert auf Langstrecken nur bedingt

Für Aviatik-Experte Andreas Wittmer von der Universität St. Gallen sind die genannten Preise Lockvogelangebote. «Laut unseren Untersuchungen sind Norwegian Air Shuttle in rund 80 Prozent der Fälle gleich teuer oder gar teurer als Scandinavian Airlines oder Lufthansa.». Das Low-Cost-Konzept funktioniere auf Langstrecken nur begrenzt.

Easyjet zieht nicht mit

Das sieht der Billig-Pionier Easyjet ähnlich. Er hat derzeit keine Pläne für ein Langstreckenangebot. Das operative Modell einer Langstrecken-Airline unterscheide sich stark von jenem von Easyjet. Dieses basiere etwa auf kurzen Bodenzeiten ohne Crew-Aufenthalte.