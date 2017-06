Neues Digitalgeld – Bitcoin & Co. stehen vor dem Durchbruch

Aus Kulturplatz vom 4.1.2017

Die internationalen Wirtschaftsprüfer Ernst & Young akzeptieren in der Schweiz ab sofort Zahlungen in der Digitalwährung Bitcoin. Ist die Zeit reif für den weltweiten Durchbruch des Digitalgeldes? Enthusiasten sind davon überzeugt und behaupten, Bitcoin & Co. würden das gesamte Zahlungssystem radikal umkrempeln, die Menschen unabhängig machen von der globalen Finanzwirtschaft und der Macht der Banken. Kritiker haben Sicherheitsbedenken und warnen vor unkalkulierbaren Folgen und Gefahren für Staat und Gesellschaft. «Kulturplatz» fragt nach Chancen und Risiken der kommenden Umwälzungen.

Karen Naundorf