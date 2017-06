Der kanadische Bahnfersteller Bombardier baut in der Schweiz Hunderte von Stellen ab. Die Unia meldete einen Abbau von 650 Arbeitsplätzen. Zum Kahlschlag komme es vor allem im Werk Villeneuve (VD).

Ein Bombardier-Sprecher bestätigte den Abbau. Drei Viertel der Stellen entfallen auf externe, zeitlich befristete Stellen. Die Stellen werden in den Jahren 2017 und 2018 schrittweise abgebaut, schreibt der Konzern. Mit dem Abbau will er administrative und nicht produktionsbezogene Bereiche verschlanken.

Die Standorte Zürich und Villeneuve bleiben als Entwicklungs- und Produktionsstandorte erhalten, werden aber neu ausgerichtet.

Neue SBB-Züge sollen ab Dezember fahren

Die SBB hatte bei Bombardier neue Doppelstockzüge bestellt, die ab Dezember mit dreijähriger Verspätung ausgeliefert werden sollen. Es war der grösste Beschaffungsauftrag der SBB-Firmengeschichte.

Der kanadische Konzern steckt derzeit weltweit in einer Umstrukturierung des Transportsektors. Bereits im letzten Jahr kündigte er den Abbau von rund 70 Stellen in der Schweiz an. Derzeit beschäftigt der Konzern in der Schweiz 1300 Personen.