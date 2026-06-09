Luana Betschen übernahm BUK in Luzern vor vier Jahren. Dieses Jahr ist ihr Laden «Buchhandlung des Jahres 2026».

Luana Betschens Konzept ist aufgegangen: In nur vier Jahren hat sie mit ihrem Buchladen BUK in Luzern eine treue Kundschaft aufgebaut und nun die Auszeichnung «Schweizer Buchhandlung des Jahres» gewonnen.

Geschafft hat sie das mit einer speziellen Mischung: In ihrer Buchhandlung gibt es ein kuratiertes Buchsortiment, daneben aber auch Geschenkartikel und ein Café. Sie zielt mit ihrem Angebot auf junge Menschen und vor allem auf Frauen. Diese erreicht sie durch die sozialen Medien und einen monatlichen Podcast.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Ein Blick in die Buchhandlung BUK in Luzern. Bildquelle: SRF. 1 / 4 Legende: Ein Blick in die Buchhandlung BUK in Luzern. SRF

Bild 2 von 4. Die 32-jährige Luana Betschen hat die Geschäftsführung vor vier Jahren übernommen. Bildquelle: SRF. 2 / 4 Legende: Die 32-jährige Luana Betschen hat die Geschäftsführung vor vier Jahren übernommen. SRF

Bild 3 von 4. Sie verkauft nicht nur Bücher, sondern betreibt auch ein kleines Café. Bildquelle: SRF. 3 / 4 Legende: Sie verkauft nicht nur Bücher, sondern betreibt auch ein kleines Café. SRF

Bild 4 von 4. Der Standort im Luzerner Bruchquartier zahlt sich für sie aus. Dafür hat sie den einstigen Sitz in Kriens verlassen. Bildquelle: SRF. 4 / 4 Legende: Der Standort im Luzerner Bruchquartier zahlt sich für sie aus. Dafür hat sie den einstigen Sitz in Kriens verlassen. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Auszeichnung, die vom Schweizer Buchhandels- und Verlagsverband (SBVV) verliehen wird, wird in einer Publikumsabstimmung entschieden. Der SBVV beschreibt die Buchhandlung als «Oase für Lesefans» und schreibt: «Sie schuf mit ihrem Laden mit Café im Herzen von Luzern innerhalb von kürzester Zeit eine Oase, in der sich Jung und Alt zum Bücherkauf, Kaffeeplausch und Leseglück trifft.»

Für Luana Betschen ist die Auszeichnung eine grosse Bestätigung. «Für mich ist es mega schön, weil es mich mega bestärkt in dem, was ich mache, für was ich brenne, für was ich lebe. Zu merken, dass der Ort auch anderen Leuten etwas bedeutet», sagt sie an der Feier.

Autismusverlag ist «Schweizer Verlag des Jahres» Box aufklappen Box zuklappen Neben der Auszeichnung für die Schweizer Buchhandlung des Jahres vergibt der Schweizer Buchhandels- und Verlagsverband (SBVV) auch die Auszeichnung für den Schweizer Verlag des Jahres. Dieses Jahr gewinnt der St. Galler Autismusverlag. Sein Portfolio umfasst laut Verband Bücher rund um Autismus und Materialien für die unterstützte Kommunikation. Beim Autismusverlag arbeiten sowohl Neurotypische, wie auch Menschen im Autismusspektrum.

Dabei sind die Zeiten für Buchhandlungen aktuell hart. Zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2020 sank die Anzahl der Buchhandlungen in der Schweiz von 637 auf 394. Der SBVV schätzt, dass diese Zahl seither stabil geblieben ist.

«Es ist schon eine sehr, sehr anspruchsvolle Zeit im Moment«, so Tanja Messerli, Geschäftsführerin des SBVV. Der Druck komme von vielen Seiten: Künstliche Intelligenz, steigende Kosten, eine gewisse Instabilität des Kundenkreises.

Der richtige Standort ist entscheidend

Luana Betschen ist keine gelernte Buchhändlerin, sondern Betriebsökonomin. Sie versuchte es mit ihrer Idee zuvor in einem Ladenlokal in Kriens. Doch erst am Standort in Luzern, nicht in der Altstadt aber doch zentrumsnah, ging ihr Konzept auf. Zu ihren Kundinnen pflegt sie engen Kontakt, es seien auch Freundschaften entstanden, sagt sie.

Legende: Luana Betschen hat bisher keine Angestellten. Hin und wieder hilft die Familie aus. SRF

«Luana weiss genau, was ich lese, was ich brauche», schwärmt eine Kundin im Laden. Auch die Stimmung und Atmosphäre im Laden kommen gut an. «Es gibt interessante Lesungen von Schweizer Autorinnen, die stattfinden», erzählt ein Kunde. «So bekommt man auch Zugang zu lokaler Belletristik».

Luana Betschen gibt viel für ihren Laden: Sie hat keine Angestellten, arbeitet sechs Tage die Woche, fünf Tage im Laden und einen Tag im Büro. Doch ein teures Hobby sei ihre Buchhandlung nicht.

«Ich habe das Glück, sagen zu können, dass ich diese Buchhandlung profitabel führen kann. Dass ich mir einen Lohn auszahlen kann, von dem ich leben kann», sagt sie.