Es war ein enttäuschendes Jahr für Nestlé. Der grösste Lebensmittelkonzern der Welt ist weniger gewachsen, als erwartet und hat auch weniger verdient, als von vielen Branchenbeobachtern prognostiziert.

Die Probleme sind schon länger bekannt: Der Konzern leidet – wie seine Konkurrenten – unter dem schwachen weltwirtschaftlichen Umfeld: schwächerem Wachstum in Ländern Brasilien oder China, das auch die Konsumentenstimmung dämpft, deflationären Tendenzen und schwachen Rohstoffpreisen, die es Nestlé erschweren, die Preise wie gewohnt kräftig anzuheben. Aber auch der Skandal um angeblich bleiverseuchte Nudeln in Indien hat Spuren hinterlassen – Nestlé musste den Verkauf zeitweise einstellen, auch das hat Spuren in der Jahresbilanz hinterlassen.

Vor dem neuen Konzernchef Ulf Mark Schneider, der erst Anfang Januar mit grossen Vorschusslorbeeren angetreten ist, liegen also grosse Herausforderungen. Er hat bereits angekündigt, in diesem Jahr viel Geld in die Restrukturierung zu stecken, um den Konzern wieder auf Trab zu bringen. Ausserdem hat er Sparprogramme in Aussicht gestellt. Der Ausblick für das laufende Jahr ist sehr zaghaft, 2017 dürfte eher ein Übergangsjahr werden.

Und trotzdem: Verglichen mit Konkurrenten wie Danone schlägt sich Nestlé immer noch sehr gut. Und auch die Aktionäre dürften sich freuen: Die Dividende soll – wie gewohnt – steigen, auf 2,30 Franken pro Aktie.