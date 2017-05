Dass eine Bank sich «erfreut» zeigt, wenn sie eine Busse von 400 Millionen Dollar aufgebrummt bekommt, erstaunt erst einmal. Doch die Credit Suisse hat tatsächlich Grund, sich über den Vergleich zu freuen. Denn sie kann damit eine drohende Klage in den USA abwenden, die eine ernsthafte Bedrohung für das Geschäft bedeutet hätte. Zudem muss sie nicht einmal ihre Schuld eingestehen – sondern kann sich einfach freikaufen. Ein Verfahren, das absolut üblich ist bei der Beilegung solcher Streitfälle. Auch die Höhe der Busse ist für die Grossbank verkraftbar – und nach Bankangaben zudem komplett durch Rückstellungen gedeckt. Und das heisst: Die Bank hatte eine Vergleich in dieser Höhe erwartet. Das ist gut für die Credit Suisse, weil ein weiterer Rechtsstreit beigelegt ist. Das ist auch gut für die betroffenen drei US-Banken, weil sie entschädigt werden. Ob damit alle Altlasten der Crédit Suisse in Zusammenhang mit der US-Hypothekenkrise beseitigt sind, bleibt aber auch nach dieser Einigung eine offene Frage.