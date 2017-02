Erneut tief rote Zahlen bei der Grossbank Credit Suisse: Im letzten Jahr betrug der Verlust 2,44 Milliarden Franken . Das ist etwas mehr als Analysten erwartet hatten (2,1 Mrd.).

Die Credit Suisse spart rigoros: Für 2016 weist die Grossbank Nettoeinsparungen von 1,9 Milliarden Franken aus, Ziel waren 1,4 Milliarden. Die Kosten fielen auf 19,4 Milliarden, womit das Ziel ebenfalls erreicht wurde. Und im Sparmodus geht es auch im laufenden Jahr weiter: Über 5500 Stellen sollen 2017 wegfallen. Vor allem externe Berater, Zeitangestellte und befristete Stellen, sagte Finanzchef David Mathers. Damit sollen die Kosten unter 18,5 Milliarden fallen.

Die CS überprüft den geplanten Börsengang des Schweizer Geschäfts. Seit der Ankündigung 2015 habe sich die Kapitalbasis der Bank verbessert, sagte Konzernchef Thiam. Während der Restrukturierung habe ein möglicher Börsengang ein Sicherheitsnetz gebildet. Nun prüfe er auch andere Wege, um für die Aktionäre ein attraktiveres Ergebnis zu erreichen.

Im letzten Geschäftsjahr fiel bei der CS erneut ein Milliardenverlust an, vor allem wegen des Hypothekenstreits in den USA. Der Vergleich mit den US-Behörden im Streit über den Verkauf fauler Hypothekenpapiere bescherte der Grossbank eine Busse in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar. Im vierten Quartal 2016 wurde deshalb eine Rückstellung von rund 2 Milliarden Dollar zusätzlich zu den bestehenden Rückstellungen für diesen Rechtsfall in der Höhe von 550 Millionen gebildet.

Allein im vierten Quartal 2016 fiel damit ebenfalls ein Milliardenverlust an: Das Minus betrug 2,4 Milliarden Franken nach einem Quartalsverlust von 5,8 Milliarden im Vorjahr.

Vermögensverwaltung verliert Gelder

Die Vermögensverwaltung verzeichnete im vierten Quartal netto Geldabflüsse von 6,7 Milliarden. Neues Geld kam aus dem Nahen Osten, Ost- und Westeuropa sowie aus der Region Asien-Pazifik, wie die Bank schreibt. In Lateinamerika und in der Schweiz dagegen seien wegen der Banken-Regulierungen Abflüsse verzeichnet worden.

Im Gesamtjahr gewann die Bank allerdings Neugelder von netto 28,5 Milliarden Franken hinzu und verwaltet neu 734 Milliarden Franken.

Gut ins laufende Jahr gestartet

Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr sagte Konzernchef Tidjane Thiam an einer Telefonkonferenz: «Wir hatten einen guten Januar und sind vorsichtig optimistisch.»

Schon im Jahr 2015 hatte die Credit Suisse einen Milliardenverlust erlitten: Das Minus lag damals bei 2,9 Milliarden Franken. Dies wegen hoher Abschreibungen und Restrukturierungskosten.