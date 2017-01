Welche Bedeutung dem Reich der Mitte aktuell in der Weltwirtschaft zukommt, zeigte sich im Verlauf des Forums anhand von mindestens drei Aspekten. Das allererste Mal überhaupt hat ein chinesischer Staatspräsident am WEF teilgenommen. Nie zuvor war eine grössere Delegation chinesischer Beamter in Davos. Und schliesslich kam dem chinesischen Staatschef die Ehre zu zu, das Forum zu eröffnen. In seinem Referat warnte Xi Jinping scharf vor Abschottung und Protektionismus – die einem Rückzug in eine Dunkelkammer gleichkämen. Wem er damit eine Standpauke hielt, lässt sich unschwer erahnen: dem neuen US-Präsidenten Donald Trump.