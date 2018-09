Die so genannten «Statusgesellschaften» zahlen in der Schweiz im Durchschnitt 8,8 Prozent Gewinnsteuern. Das ist weniger als die Hälfte dessen, was ordentlich besteuerte Firmen zahlen (19,5 Prozent).

Es handelt sich um Holding-, Domizil- oder gemischte Gesellschaften, die den Grossteil ihres Umsatzes im Ausland erzielen.

Laut der letzten Zählung der Eidgenössischen Steuerverwaltung 2014 existieren in der Schweiz 24'428 solcher Gesellschaften. Zu ihnen gehören etwa Google und Burger King, aber auch die in der Schweiz gewachsenen Konzerne Roche und Novartis.