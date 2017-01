Ein pessimistischer Stieglitz

«Wir haben einen Präsidenten in der USA, der nicht einsteht für Nachhaltigkeit, der den Klimawandel leugnet, keine Steuerreform will, sich nur auf Reiche konzentriert, internationales Recht ist ihm egal.

Dabei spielt die USA global eine entscheidende Rolle. Und Europa ist auch nicht in der Lage, da einzuspringen, wo die USA versagen. Nach all dem was man beobachtet, bin ich pessimistisch, was die Weltwirtschaft betrifft.»