Ein Unternehmen im Handelsregister anmelden, für die AHV die Mehrwertsteuer oder die Unfallversicherung registrieren, Personalmutationen und Steuersitzverlegungen melden – all das kann inzwischen über die noch junge Plattform «EasyGov.swiss» abgewickelt werden.

Der Bund will damit Unternehmen das Leben erleichtern, sagt Martin Godel, der beim Staatssekretariat für Wirtschaft Seco für die KMU-Politik zuständig ist. Das Projekt stecke noch in den Kinderschuhen: «Heute ist eher noch eine Art ‹Erfahrung einholen›, damit die Qualität und das Funktionieren der Plattform permanent verbessert werden kann.»

Gut 8’800 Unternehmen hätten sich inzwischen, ein Jahr nach der Lancierung von «EasyGov», registriert, so Godel. Viele weitere Unternehmen sollen folgen, denn der Bund will laufend weitere Behördengänge digitalisieren und über diese Plattform anbieten.

Die Schweiz hat noch Rückstand

Urs Häusler, der sich in der Start-Up-Szene bewegt und digitale Projekte bei Unternehmen begleitet, begrüsst dieses Projekt. Für ihn kommt es aber reichlich spät. Die Schweiz falle in Sachen e-government – wenn es darum geht, Behördengänge elektronisch abwickeln zu können – international immer weiter zurück. «Die Schweiz war nicht besonders schlecht. Die anderen Staaten haben aber unglaublich viel aufgeholt und die Schweiz in diesem Bereich überholt», so Häusler.

Er verweist dabei auf die europäischen Ranglisten bezüglich e-government. Die Schweiz hinke andern hinterher, weil es hierzulande noch immer keine elektronische Identitätskarte gebe. Mit so einer «e-ID» könnten Personen im Internet eindeutig und sicher identifiziert werden. Sie sei der Schlüssel, die Basis, «um digitale Dienstleistungen im Umgang mit den Behörden oder auch zwischen Unternehmen effizient durchzuführen.»

Inzwischen spannen Bund und Privatwirtschaft bei der «e-ID» zusammen. Denn nur so kann das Abwickeln von Behördengängen weiter vereinfacht werden – für Unternehmen und Privatpersonen.