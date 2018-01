Apple macht Milliarden locker in den USA

Trumps Kritik an Gewinnen von US-Unternehmen im Ausland wirkt: Apple kündigt Milliarden-Investitionen in der Heimat an.

Der Konzern teilt mit, er werde in den USA mehr als 30 Milliarden Dollar investieren.

Die Ausgaben sollen sich über die nächsten fünf Jahre verteilen.

Rund 38 Milliarden Steuern muss Apple für ausserhalb der USA vorhandenes Kapital nachzahlen.

Grund ist die Steuerreform von Präsident Donald Trump.

Apple kündigt Milliardeninvestition an: Durch Neueinstellungen und den Bau eines neuen Campus an einem noch nicht bestimmten Ort dürften in den nächsten fünf Jahren 20'000 Stellen geschaffen werden. Apples gesamter Beitrag zur amerikanischen Wirtschaft werde dabei 350 Milliarden Dollar betragen.

38 Milliarden Steuern bezahlen

Die US-Steuerreform bringt dem iPhone-Hersteller zunächst aber eine Milliardenbelastung: Apple erwartet in den USA eine Steuerzahlung auf rückgeführte Auslandsgewinne von 38 Milliarden Dollar. Das wäre gemäss Apple die bisher höchste Zahlung dieser Art.

Der Konzern hat dafür bereits 36,3 Milliarden zurückgelegt. Apple machte keine Angaben dazu, ob tatsächlich Geld in die USA geholt werden soll. Die Steuer greift unabhängig davon.