Die Schweiz, ein Land mit Soft Power

Im Gespräch mit SRF-Redaktor Stefan Klapproth streicht IKRK-Präsident Peter Maurer die prekäre Lage in Syrien heraus: «Wir habe noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg so viele Vertriebene durch Gewaltereignisse gehabt.» Dennoch könne das IKRK im kriegsgebeutelten Land arbeiten. «Immerhin ist das die grösste Operation des IKRK weltweit», so Maurer. Und wenn wir die grösste sagen, dann können wir auch das tun, was sinnvoll ist.»

Mit Blick auf die neue US-Regierung wagt der IKRK-Präsident keine Prognose. Insgesamt zeigt er sich aber zuversichtlich: »Wir hören alle, was die Signale sind. Im Moment geben sowohl die führenden Vertreter in Washington wie auch in Moskau Zeichen, dass sie zusammenarbeiten wollen – was wir wichtig finden insbesondere in den Kontexten Syrien, Nahost, Irak und Jemen.

Auf die Frage, ob ihn als IKRK-Präsident ab und an ein Gefühl der Machtlosigkeit befalle, sagt Maurer: «Als Schweizer Diplomat während 25 Jahren lernt man, mit diesem Gefühl umzugehen. Die Schweiz ist ein Land, das seine Interessen primär durch Soft Power – durch Überzeugungsarbeit – und nicht durch eigentliche Macht durchsetzen kann. Und das gilt letztlich auch für das IKRK.»