Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem ersten Zinstreffen des Jahres in Frankfurt den Leitzins für den Euro um 0.5 Prozentpunkte erhöht.

Prozentpunkte erhöht. Der Leitzins liegt nun bei 3 Prozent.

Die Euro-Wächter um EZB-Präsidentin Christine Lagarde wollen damit die starke Inflation eindämmen.

Für die nächste geldpolitische Sitzung am 16. März ist bereits eine weitere Zinserhöhung in Aussicht gestellt.

Inflation noch nicht im Griff

Die EZB strebt mittelfristig eine Teuerungsrate von 2.0 Prozent als optimales Niveau für die Wirtschaft an. Davon ist sie immer noch meilenweit entfernt – auch wenn die Inflation zuletzt zurückging. Die Teuerungsrate in der nach dem Beitritt Kroatiens auf 20 Länder angewachsenen Gemeinschaft war im Januar auf 8.5 Prozent zurückgegangen nach 9.2 Prozent im Dezember. Der Preisschub bei Energie liess deutlich nach. Die Rate schwächte sich damit bereits den dritten Monat in Folge ab, seit im Oktober mit 10.6 Prozent der bisherige Höhepunkt in der aktuellen Inflationsentwicklung erreicht worden war.

Doch ein Signal zur Entwarnung ist das noch nicht: Denn die Kerninflation, in der schwankungsreiche Preise für Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak herausgerechnet sind, verharrte zuletzt hartnäckig bei 5.2 Prozent. Das schürt die Sorge, der Preisschub könnte sich im Euro-Raum länger festsetzen. Für die Euro-Wächter wäre es dann noch viel schwieriger, mit ihren Werkzeugen die Teuerung nach unten zu drücken.