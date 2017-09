Die Europäische Zentralbank (EZB) belässt Leitzins und Negativzinsen unverändert.

Aber der starke Euro-Kurs verursacht laut der EZB Unsicherheiten beim Wirtschaftswachstum und der Teuerung.

Der Druck steigt, dass die EZB ihre Massnahmen gegen die Währungskrise langsam zurücknimmt.

Die Zentralbank will im Oktober ihre geldpolitischen Massnahmen überprüfen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) belässt den Leitzins wie erwartet bei 0,0 Prozent. Der Zinssatz steht nun schon seit März 2016 auf diesem Rekordtief. Auch die Negativzinsen für Banken, die bei der EZB Geld deponieren, bleiben auf dem bisherigen Niveau, teilt die Zentralbank mit. Die Bankinstitute müssen demnach 0,4 Prozent auf ihr deponiertes Geld draufzahlen.

EZB-Präsident Mario Draghi sagte in Frankfurt, die jüngsten Schwankungen beim Wechselkurs seien eine Quelle der Unsicherheit und «der Wechselkurs ist wichtig für das Wachstum und die Inflation.» Der Kurs des Euro zum Dollar ist seit Jahresbeginn um rund 14 Prozent gestiegen und zum Franken hat er rund 6,5 Prozent an Wert gewonnen.

Euro zu stark – mit Auswirkungen

Für die EZB kommt dies zur Unzeit. Denn dadurch werden Produkte aus dem Euro-Raum auf dem Weltmarkt teurer und so weniger attraktiv, was tendenziell das Wachstum schwächt. Zudem verbilligen sich Importwaren, was die Entwicklung der Inflation bremsen könnte. Die EZB möchte aber eine leichte Teuerung von knapp zwei Prozent erreichen. Im August lag die Inflation nur bei 1,5 Prozent.

Weil die Phase einer tiefen Inflationsrate bei Null vorerst vorbei ist und die Konjunktur im Euro-Raum wieder besser läuft, wuchs in den vergangenen Monaten der Druck auf die EZB, ihren Kurs gegen die Währungskrise zu beenden.

EZB will im Oktober über die Bücher

Draghi sieht ein «sehr substanzielles Ausmass an geldpolitischer Unterstützung» weiterhin als nötig an. Die EZB will im Oktober ihre geldpolitischen Massnahmen überprüfen. Dazu gehört vor allem die Frage nach den milliardenteuren Anleihekäufen. Bis mindestens Ende Jahr sollen jeden Monat für 60 Milliarden Euro Staats- und Unternehmensanleihen von der EZB gekauft werden. Dieses riesige Aufkaufprogramm läuft seit März 2015 und wird ein Volumen von 2280 Milliarden Euro erreichen.