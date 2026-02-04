Novartis hat im Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von 17.4 Milliarden US-Dollar verbucht, wie der Pharmakonzern mitteilt.

Das entspricht einer Steigerung von 11 Prozent zum Vorjahr.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 gibt das Management einen gemischten Ausblick.

Die Umsätze kletterten im vierten Quartal auf 13.3 Milliarden US-Dollar, wie der Pharmakonzern mitteilt. Das ist ein Plus von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen ergab dies ein Minus von 1 Prozent. Damit hat sich das Wachstumstempo gegenüber dem Vorquartal (+8%) deutlich verlangsamt, nachdem es in den ersten beiden Quartalen jeweils zweistellig war.

Beim operativen Gewinn verbuchte der Konzern einen Anstieg um 2 Prozent auf 3.6 Milliarden. Unter dem Strich resultierte ein Konzerngewinn von 2.4 Milliarden nach 2.8 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang sei vor allem höheren Ertragssteuern geschuldet, heisst es in der Mitteilung weiter.

Legende: Novartis erzielte im letzten Jahr einen Gewinn von 17.4 Milliarden US-Dollar. Das sei ein Plus von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

Für Analysten ist aber vor allem der um verschiedene Einflüsse bereinigte Kern-Betriebsgewinn entscheidend. Mit 4.9 Milliarden legte dieser um 1 Prozent zu. Im gesamten Geschäftsjahr 2025 setzte Novartis 54.5 Milliarden Franken um (+8%). Zu konstanten Wechselkursen resultierte ein Plus von ebenfalls 8 Prozent. Damit erreicht das Unternehmen das vom Management in Aussicht gestellt Nettowachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Unter dem Strich verblieb ein Jahresgewinn von 14 Milliarden nach knapp 12 Milliarden im Vorjahr. Die Aktionäre erhalten eine von 3.50 auf 3.70 Franken erhöhte Dividende.

Patentabläufe belasten Ausblick

Wegen auslaufender Patente stellt sich Novartis auf ein schwieriges laufendes Jahr ein. Für 2026 erwartet das Unternehmen zu konstanten Wechselkursen ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie einen ebenfalls niedrig einstelligen Rückgang des operativen Kerngewinns.

«Wir gehen davon aus, dass wir 2026 weiter wachsen werden, obwohl der bedeutendste Patentablauf in der Geschichte von Novartis bevorsteht», sagte Konzernchef Vas Narasimhan. Im vergangenen Jahr habe Novartis trotz des Markteintritts von Nachahmermedikamenten in den USA eine starke Entwicklung gezeigt. «Wir sind nach wie vor auf gutem Weg, unsere mittelfristige Prognose zu erfüllen.»