Im Apothekengeschäft geht der Trend eindeutig hin zu grossen Verkaufsketten und Gruppierungen. Entscheidend für den Erfolg sei vor allem der Standort, sagt Etienne Jornod, Verwaltungsratspräsident von Galenica. Sein Gesundheitskonzern betreibt das grösste Apothekennetzwerk der Schweiz.

Etienne Jornod: "Die besten werden gewinnen" 1:50 min, vom 14.3.2017

Mit Medikamenten lässt sich viel Geld verdienen: Heute hat der Berner Gesundheitskonzern Galenica einen Gewinn von 324 Millionen Franken präsentiert. Galenica besitzt das grösste Apothekennetzwerk der Schweiz, das Unternehmen betreibt zum Beispiel die Apothekenketten Amavita und Sunstore. Die Herausforderungen seien aber gross, betont Verwaltungsratspräsident Etienne Jornod: «Die Behörden wollen die Preise und die Margen senken. Darauf müssen wir Antworten finden.»

Galenica betreibt nicht nur eigene Apothekenketten, sondern agiert auch als Dienstleister für unabhängige Apotheken. Auch für diese habe es Platz, ist Jornod überzeugt. «Aber diese unabhängigen Apotheken müssen absolut Profil haben und am richtigen Standort sein», sagt der 64-jährige.

Nur noch 12 Prozent der Apotheken sind unabhängig

Die Statistik zeigt hingegen, dass die Anzahl unabhängiger Apotheken in den letzten zehn Jahren dramatisch zurückgegangen ist. Waren 2005 noch 45 Prozent der Apotheken unabhängig, schrumpfte dieser Anteil bis 2015 auf zwölf Prozent. Ungefähr jede dritte Apotheke gehört heute zu einer Verkaufskette. Zudem haben sich viele einst komplett unabhängige Apotheken zu Gruppierungen zusammengeschlossen, um so konkurrenzfähig zu bleiben.

Doch während etwa in Deutschland die Anzahl Apotheken seit Jahren sinkt, nimmt sie in der Schweiz langsam, aber stetig zu. Trotzdem liegt die Apothekendichte mit 21 Apotheken pro 100 000 Einwohner deutlich unter dem europäischen Durchschnitt von 31. In seinem Geschäftsbericht schreibt der Branchenverband Pharmasuisse aber, dass der Ertrag der Apotheken aufgrund verschiedener Sparmassnahmen seit Jahren rückläufig sei. Da der Standort für Apotheken entscheidend ist, bedroht diese Entwicklung besonders Geschäfte in Randregionen.

Apothekenketten in der Schweiz Kettenapotheken

2015

2010

Galenica-Gruppe 315

299

BENU-Apotheken (ehem. Capitole)

81

77

Dr. Bähler-Dropa

50

45

Topwell-Apotheken 35

24

Pharmacie Populaire de Genève

18

21

Mini-Ketten 46

27

Total Kettenapotheken

545 305