Durch Investieren Gutes tun, das ist Impact Investing. Wer steckt hinter dem Trend – und was sind die Beweggründe?

SRF Börse vom 27.12.2017 3:56 min, aus SRF Börse vom 27.12.2017

Die Generation «Y» – die sogenannten Millennials – sind dafür bekannt, sich häufig nicht gedankenlos irgendwelchen wirtschaftlichen Zwängen unterwerfen zu wollen. Man sagt diesen jungen «Weltverbesserern» nach, den Sinn hinter ihrem täglichen Tun in den Vordergrund zu stellen.

Zusatzinhalt überspringen Was ist Impact Investing? Impact Investing verfolgt das Ziel, finanzielle Renditen mit einer positiven Wirkung für Mensch, Umwelt oder gar ganze Gesellschaften zu erzielen. Mit der Erreichung eines Zusatznutzens geht diese Art des Investierens deutlich weiter als herkömmliche Anlagen.

Eine dieser Millennials ist Eva Yazhari. Die ehemalige Hedge-Fund-Managerin ist Gründerin des «Beyond Capital Fund», welcher Start-ups unterstützt, die sozial und ökologisch etwas verändern möchten. Sie ist der Ansicht, dass bei der jungen Generation ein Sinneswandel stattfinde: «Millennials wollen tatsächlich Geld verdienen und gleichzeitig Gutes tun.» In der Tat zeigt eine amerikanische Studie, dass drei Vierteln aller Millennials soziale Kriterien beim Investieren wichtig seien.

Verlierer der Globalisierung

In der «Financial Times» wird die Bedeutung der Millennials anhand der nächstälteren, sogenannten Babyboomer-Generation, veranschaulicht. Die Banker müssten den Wünschen der Millennials Gehör schenken, da diese das Erbe der Babyboomern irgendwann übernehmen und bestenfalls bei den Banken lagern, heisst es. Und weiter: Die Millennials würden Vermögen effektiver einsetzen und hätten ihrerseits auch Ansprüche an die Banken.

Der Trend des Impact Investing lässt sich auch mit den Auswirkungen der Globalisierung erklären. Gabriel Eckenstein-Geigy ist Stiftungsratspräsident der Eckenstein-Geigy-Stiftung, welche von seinen Eltern initiiert und den Kindern ins 2007 ins Leben gerufen wurde. Ausserdem ist er im Vorstand von «Beyond Capital Funds». Er setzt sich für Impact Investing ein, da er merkte, dass es durch traditionelles Investment «viele Menschen gibt, die vernachlässigt werden beziehungsweise nichts davon haben».

Tatsächlich klafft die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander, denn die Globalisierung hat auch etliche Verlierer hervorgebracht. Eckenstein würde daher gerne die Vermögen der Reichen höher besteuern. Solange das derzeitige System eine krasse Ungleichheit der Vermögen zulasse, würde es in diesem Stil weitergehen, sagt er.

Ein Prinz hilft den Armen

Impact Investing ist auch im Fürstenhaus des Nachbarlandes ein Begriff. Der zweitälteste Sohn des liechtensteinischen Fürsten, Prinz Max, ist Konzernchef der LGT – der Bank des Fürstenhauses. Für ihn hat Impact Investing einen hohen Stellenwert. Die LGT öffnet das Impact Investing nun auch für grosse, institutionelle Investoren. «Wir haben in den letzten Jahren sehr positive Erfahrungen gemacht», sagt Prinz Liechtenstein. «Sowohl die Nachfrage als auch das Angebot steigen stark an.»

« Es besteht eine gewisse Gefahr, dass plötzlich überall Impact Investing drauf steht, ohne dass es auch drin ist. » Prinz Max von Liechtenstein

Konzernchef LGT Group

Die LGT investierte beispielsweise in das Unternehmen Lilium, welches Kleinflugzeuge mit Elektroantrieb herstellt. «Der Uber der Flugzeugindustrie», hofft Liechtenstein. Für Prinz Max zeigen sich in einem Familienbetrieb langfristig mehr Vorteile als in börsenkotierten Unternehmen. Er hat jedoch Bedenken, dass der Begriff «Impact Investing» zu breit genutzt wird. Er befürchtet, dass «überall plötzlich Impact Investing drauf steht, ohne dass es auch drin ist.»

Ethik und Kapitalismus kein Widerspruch

Peter Wuffli ist Gründer der sogenannten Elea-Stiftung. Die Stiftung will Armut auf unternehmerischem Wege bekämpfen, indem sie den Benachteiligten der Globalisierung unter die Arme greift. «Wir müssen Brücken bauen, zwischen denjenigen die viel haben und denjenigen, die wenig haben», sagt Wuffli. Für den Wirtschaftswissenschaftler stehen Ethik und Kapitalismus in keinem Widerspruch. «Kapitalismus ermöglicht Freiheit.» Aber es brauche Verantwortung. Menschen sollten möglichst viele Möglichkeiten haben, sich zu verwirklichen, sagt Wuffli.

Der Geschäftsführer der Elea-Stiftung, Andreas Kirchschläger, verweist auch auf die Überlebensfähigkeit der unterstützten Unternehmen. Wenn ein Unternehmen so erfolgreich sei, dass es einen Profit abwerfe, und an die Stiftung als Investor zurückzahlen könne, dann können sie auch in ein neues Projekt reinvestieren, sagt Kirchschläger. Aber steht beim Begriff Impact Investing nicht auch die Rendite im Vordergrund? «Profitabel sein, ist auf jeden Fall der zweite Schritt, der erste ist für die Unternehmern auch unter schwierigsten Bedingungen zu überleben», sagt Kirchschläger.

« Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es. » Peter Wuffli

Gründer Elea-Stiftung

Aber wodurch unterscheidet sich das Impact Investment von einer normalen Spende? Für Gabriel Eckenstein kommt ein Donation nicht infrage: «Der Vorteil der Rendite ist, dass ich dann noch mehr spenden kann. Also ich kann dann weitere Projekte anschieben. Und mit einer einmaligen Spende an eine Organisation, verliere ich ein wenig die Kontrolle.» Ein Kontrollfreak sei er aber nicht, er wolle einfach sehen, was seine Mittel bewirken.

Mit dem Impact Investing verbindet Peter Wuffli viele Hoffnungen: «Ich glaube wir befinden uns erst in einer frühen Phase dieses Phänomens». Er sei sehr zuversichtlich, dass es ein guter Trend sei. In seinen Augen bringe es nichts, sich über schlechte Zustände zu ärgern. Sein Motto lautet viel eher: «Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es.»