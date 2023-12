70 Prozent mehr als im Januar kostet Kakao derzeit an den Rohstoffbörsen. Der Anstieg wirkt sich auch auf Schweizer Produzenten aus.

Kakao-Krise in Westafrika

Schokolade – die süsse Versuchung. Gerade jetzt an den Festtagen wird viel davon gegessen. Eine wichtige Zutat für die Süssigkeit ist aber in diesem Jahr wesentlich teurer geworden. Der Hauptgrund sind Ernteeinbussen in Westafrika.

Regenwetter ist verantwortlich für Ernteausfall

In der Elfenbeinküste ist die Kakao-Ernte im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Drittel eingebrochen. In einem Kakao-Lager im westafrikanischen Land sind nur wenig Vorräte übrig. Heftige Regenfälle in diesem Jahr haben den Kakaoanbau im Land erschwert. Auch die anschliessende Trocknung und der Transport der Bohnen verlief wegen des Wetters beschwerlich.

1 / 3 Legende: Dieses Kakao-Lager in der Elfenbeinküste ist wegen der Ernte-Ausfälle fast leer. SRF 2 / 3 Legende: Auch das Trocknen der Kakao-Bohnen verlief wegen der ungünstigen Wetterlage beschwerlich. SRF 3 / 3 Legende: Die Elfenbeinküste gehört zu den grössten Kakaoproduzenten weltweit. SRF

Laut Christian Robin, Geschäftsleiter der Schweizer Plattform für nachhaltigen Kakao, sind die Elfenbeinküste und Ghana zusammen für 60 Prozent der globalen Kakaoproduktion verantwortlich. «Wenn sich hier Anzeichen andeuten, dass die Ernte spürbar zurückgeht, hat das unmittelbar Auswirkungen auf die Rohstoffmärkte in London und New York.»

Kein «Schoggi-Läbe» im Schokoladen-Business

Seit Jahresbeginn stieg der Kakaopreis um fast 70 Prozent. Entsprechend verrechnen auch die Zulieferer der Schokoladen-Hersteller mehr. Das bekommt auch die Schweizer Schokoladen-Manufaktur Max Chocolatier zu spüren. Das Unternehmen mit Sitz in Luzern produziert pro Woche bis zu 5000 Pralinés von Hand.

1 / 3 Legende: Rund um die Uhr von Schokolade umgeben sind die Angestellten bei Max Chocolatier. SRF 2 / 3 Legende: Bis zu 5000 Pralinés produzieren die Angestellten jede Woche von Hand. SRF 3 / 3 Legende: Das Luzerner Unternehmen wurde im Jahr 2009 gegründet. SRF

Angesichts der gestiegenen Preise musste Geschäftsführer und Gründer Patrik König über die Bücher: «Wir werden unsere Preise im Januar 2024 um durchschnittlich rund sieben bis acht Prozent erhöhen. Das ist nicht so stark, wie die Kakaopreise angestiegen sind.» Die höheren Kosten werden also auf den Gewinn des Anbieters drücken.

Die gestiegenen Kosten werden nicht komplett auf die Verkaufspreise überwälzt. «Der Konsument dieser Tage ist preissensibler geworden. Wir können deshalb die Preise nicht sehr stark anheben», so der Geschäftsführer von Max Chocolatier.

Legende: Gründer und Geschäftsführer Patrik König ist zuversichtlich, dass seine Kundinnen und Kunden Verständnis für den Preisanstieg zeigen. SRF

Trotz der Preissensibilität seiner Kundinnen und Kunden ist König zuversichtlich: «Der Kunde versteht das. Er weiss, dass die Lohnkosten und die Rohstoffpreise gestiegen sind.»

Schoggi-Liebhaberinnen und Liebhaber werden im nächsten Jahr etwas tiefer in die Tasche greifen müssen.