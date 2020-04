Der Credit Suisse und anderen Finanzinstituten wird von einer US-Klägerin Kartellrechtverstoss vorgeworfen.

Die Banken sollen Anlegern zu hohe Gebühren verrechnet haben, teilweise um bis zu 300 Prozent.

Alle Beschuldigten lehnen bisher eine Stellungnahme ab.

Die Klage wurde bei einem Bundesgericht in Manhattan eingereicht. Zu den beschuldigten Finanzinstituten zählen neben der Credit Suisse unter anderem die Deutsche Bank oder das US-Geldhaus JPMorgan.

Ob solche Klagen in konkreten Verhandlungen münden, ist jeweils nicht vorherzusehen. Vor dem Gericht in Manhattan wurden in der Vergangenheit bereits Dutzende von Privatklagen verhandelt, in einigen Fällen gab es Vergleiche in Milliardenhöhe.

Unterschiede von bis zu 300 Prozent

In der nun eingereichten Sammelklage wird den Banken vorgeworfen, seit August 2006 gegen das Kartellrecht verstossen zu haben, indem sie den Anlegern zu hohe Gebühren für sogenannte «Odd-Lot»-Geschäfte berechnet hätten.

«Odd-Lot»- und «Round-Lot»-Geschäfte Textbox aufklappen Textbox zuklappen «Odd-Lot»-Geschäfte sind Wertpapier-Orders, die eine ungerade Stückzahl haben und in der Regel geringer als 1'000 Anleihen sind. Für solche Aufträge werden höhere Gebühren fällig als für die gegenteiligen «Round-Lot»-Orders, die gerade Stückzahlen aufweisen. Der Erwerb von ungeraden Anleihen- oder Aktienpaketen stellt einen grösseren Aufwand für Händler dar.

Teilweise seien Preisdifferenzen von bis zu 300 Prozent zwischen «Odd-Lot»- und «Round-Lot»-Orders entstanden, hiess es in der Klageschrift. Dieses Ausmass sei wirtschaftlich nicht erklärbar.