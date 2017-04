Die grössten Schweizer börsenkotierten Konzerne haben 2016 ihre Belegschaft hierzulande um rund 2 Prozent reduziert. Auffallend: Die Firmen haben überdurchschnittlich oft Schweizer Angestellte abgebaut und gleichzeitig mehr Ausländer angestellt. Das zeigt eine Umfrage der SRF-Wirtschaftsredaktion.

Zusatzinhalt überspringen SMI-Umfrage Zum dritten Mal hat die SRF Wirtschaftsredaktion eine Umfrage unter den SMI-Konzernen durchgeführt. Die 20 Konzerne, die im Swiss Market Index SMI enthalten sind, gelten als die grössten börsenkotierten Unternehmen der Schweiz. Davon haben 15 Unternehmen vollständige Angaben zu ihrem Ausländeranteil geliefert.

Eine verkehrte Welt: Seit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative spricht alles vom Inländervorrang. Bei den grössten Schweizer Konzernen ist das aber scheinbar kein Thema.

Denn eine Auswertung der Angaben von 15 SMI-Firmen, die in der Schweiz 102'000 Personen beschäftigen, zeigt ein überraschendes Bild. Diese haben im letzten Jahr hierzulande zusammen netto 2030 Stellen abgebaut und damit rund 2 Prozent ihrer hiesigen Belegschaft.

Ausländeranteil auf 41 Prozent gestiegen

Getroffen hat das vor allem Schweizerinnen und Schweizer: 3300 weniger von ihnen beschäftigten die Konzerne im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig erhöhten die Konzerne ihre ausländische Belegschaft in der Schweiz um 1270 Personen. Der Ausländer-Anteil in der Belegschaft hat sich damit von 39 auf 41 Prozent erhöht.

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé beispielsweise beschäftigte in der Schweiz 1424 Schweizer weniger als im Vorjahr, gleichzeitig aber 585 mehr Ausländer. Beim Telekomriesen Swisscom sind es 734 weniger Schweizer und 129 mehr Ausländer. Und bei Roche und Novartis sind es ebenfalls mehrere Hundert weniger Schweizer bei gleichzeitig mehreren Hundert zusätzlichen Ausländern (siehe Tabelle). Bei den Basler Pharma-Multis sind denn auch die Ausländer-Anteile sehr hoch: Über 60 Prozent der rund 14'000 Roche-Mitarbeitenden in der Schweiz besitzen ausschliesslich einen ausländischen Pass, bei Novartis sind gar rund 70 Prozent.

Firmen seien auf Ausländer angewiesen

Novartis versuche, «wo immer möglich und sinnvoll» ihre Stellen in der Schweiz über den inländischen Arbeitsmarkt zu besetzen, schreibt der Konzern auf Anfrage. Und: «Die mangelnde Verfügbarkeit gewisser Qualifikationen im Inland – kombiniert mit unserem Anspruch, am Hauptsitz in Basel auch in kultureller Hinsicht einen unserer internationalen Tätigkeit angemessenen Mix zu pflegen – führt zusammen mit der grenznahen Produktion dazu, dass wir in der Schweiz traditionell einen vergleichsweise hohen Ausländeranteil aufweisen.» Novartis sei dem Standort Schweiz verpflichtet, «auch wenn die Anstellung dringend benötigter ausländischer Fachkräfte hierzulande teuer und durch die politische Entwicklung der letzten Jahre nicht unbedingt einfacher geworden ist.»

Ähnlich äussert sich Roche: «Um auch in Zukunft innovative Medikamente und Diagnostika entwickeln zu können, sind wir darauf angewiesen, die talentiertesten Mitarbeitenden zu gewinnen.» Roche rekrutiere das Personal aufgrund ihres Leistungspotenzials und ihrer Eignung für die zu besetzende Position. Sei die benötigte Qualifizierung gegeben, würden vorrangig Mitarbeitende aus der Region eingestellt. «Sollte dies nicht der Fall sein, weiten wir die Suche nach qualifizierten Arbeitskräften auf den nahen ausländischen, und, falls nötig, auf den weltweiten Arbeitsmarkt aus.»

Swisscom betont, dass die Zunahme an Ausländern in erster Linie auf die Integration der Firma Veltigroup zurückzuführen sei, welche Standorte in Genf und Lausanne habe und darum viele Grenzgänger beschäftige.

Es geht auch anders

Es gibt aber auch Firmen, die den Anteil der Schweizer in Ihrer Belegschaft erhöht haben, etwa Geberit. Der Sanitärtechnik-Konzern hat im letzten Jahr 29 Ausländer abgebaut und 32 Schweizer angestellt bei insgesamt 1336 Angestellten in der Schweiz. Er hat damit den Ausländeranteil von 27 auf 25 Prozent gesenkt.