Kurzeinschätzung von Börsenkorrespondent Jens Korte:

Die Wall Street erlebt einen Regimewechsel. Über Monate haben Unternehmen, die für die Infrastruktur der Künstlichen Intelligenz stehen, die Aktienmärkte angetrieben.

In den vergangenen Tagen ist dann das Pendel umgeschlagen. Passend dazu ist das kurze Überholmanöver von Apple. Zum Teil sind es Gewinnmitnahmen, die auf die Kurse drücken. Es gibt aber auch Spekulationen, dass chinesische Unternehmen die Chipproduktion ankurbeln wollen. Das könnte das Angebot erhöhen und damit die Weltmarktpreise drücken – wobei das nicht über Nacht geschieht.

Zudem haben viele US-Technologieunternehmen neue Aktien oder auch Anleihen ausgegeben, um ihre Investitionen zu finanzieren. Entsprechend viele Papiere kursieren auf dem Markt und verwässern die Kurse.

Für den Moment sieht das Geschäft für die Chipkonzerne noch robust aus. Die UBS etwa betont, dass die Nachfrage nach «Compute», also nach Rechenleistung, das Angebot noch deutlich übertrifft. Die Experten von J.P. Morgan, der grössten US-Bank, verwenden den Begriff «wobble». Die Aktienkurse der Chiphersteller würden derzeit etwas «herumeiern». Es ist also gut möglich, dass die Kurse in den kommenden Wochen schwankend bleiben.