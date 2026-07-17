- Apple hat Nvidia für kurze Zeit als wertvollstes Unternehmen der Welt abgelöst.
- Auslöser war ein Rückgang des Kurses um vier Prozent beim Chiphersteller Nvidia.
- Schon kurz darauf lag die Aktie von Nvidia jedoch wieder vorn.
Apple hat sich nach mehr als einem Jahr den Titel des wertvollsten Unternehmens an der Börse zurückgeholt – zumindest für kurze Zeit. Den Ausschlag gab im frühen US-Handel ein Kursrückgang von knapp vier Prozent bei der Aktie des Chipkonzerns Nvidia, der zuletzt die Rangliste anführte.
Börsenkorrespondent: «Von Chips Ahoi zu Chips Wobble»
Kurzeinschätzung von Börsenkorrespondent Jens Korte:
Die Wall Street erlebt einen Regimewechsel. Über Monate haben Unternehmen, die für die Infrastruktur der Künstlichen Intelligenz stehen, die Aktienmärkte angetrieben.
In den vergangenen Tagen ist dann das Pendel umgeschlagen. Passend dazu ist das kurze Überholmanöver von Apple. Zum Teil sind es Gewinnmitnahmen, die auf die Kurse drücken. Es gibt aber auch Spekulationen, dass chinesische Unternehmen die Chipproduktion ankurbeln wollen. Das könnte das Angebot erhöhen und damit die Weltmarktpreise drücken – wobei das nicht über Nacht geschieht.
Zudem haben viele US-Technologieunternehmen neue Aktien oder auch Anleihen ausgegeben, um ihre Investitionen zu finanzieren. Entsprechend viele Papiere kursieren auf dem Markt und verwässern die Kurse.
Für den Moment sieht das Geschäft für die Chipkonzerne noch robust aus. Die UBS etwa betont, dass die Nachfrage nach «Compute», also nach Rechenleistung, das Angebot noch deutlich übertrifft. Die Experten von J.P. Morgan, der grössten US-Bank, verwenden den Begriff «wobble». Die Aktienkurse der Chiphersteller würden derzeit etwas «herumeiern». Es ist also gut möglich, dass die Kurse in den kommenden Wochen schwankend bleiben.
Danach kam Nvidia auf einen Börsenwert von etwa 4.84 Billionen Dollar, während es bei Apple rund 4.9 Billionen Dollar waren. Wenig später reduzierte sich das Minus der Nvidia-Aktie etwas und der Chipkonzern hatte die Nase wieder knapp vorn.
Die Aktie des iPhone-Konzerns hatte in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt. Auslöser dafür war unter anderem die Anfang Juni vorgestellte neue Version der Assistenzsoftware Siri mit Künstlicher Intelligenz. Sie wird allgemein im Herbst eingeführt, Testnutzer zeigten sich aber bereits beeindruckt.
Nvidia wurde vor rund einem Jahr zum Unternehmen mit dem höchsten Börsenwert dank der exorbitanten Nachfrage nach Chips des Konzerns für den Betrieb Künstlicher Intelligenz. Nur wenige Monate zuvor hatte Microsoft Apple von der Spitze verdrängt.
Kursdämpfer durch chinesisches KI-Modell
Zuletzt sorgte – wie schon einmal zuvor – ein neues chinesisches KI-Modell für einen Kursdämpfer bei Nvidia. Anleger stellen sich darauf ein, dass Künstliche Intelligenz mit weniger Rückgriff auf Nvidia-Chips weiterentwickelt werden könnte als bisher angenommen. Chinesische KI-Firmen haben aktuell nur Zugang zu älteren und weniger leistungsstarken Nvidia-Chipsystemen.