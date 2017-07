Landis und Gyr an die Börse

Aus Tagesschau vom 3.7.2017

Der Zuger Stromzähler-Produzent Landis und Gyr will an die Börse. Und das soll bereits nach den Sommerferien geschehen. Die japanische Muttergesellschaft von Landis und Gyr, Toshiba, will das Schweizer Traditions-Unternehmen versilbern.