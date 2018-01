Ein gewichtiger Kaffee-Lieferant der Migros ist in Uganda in einen Streit um Landrechte und Vertreibungen involviert.

Die Bewohner von Mubende erinnern sich noch sehr genau an jene Tage im August 2001, als das ugandische Militär auffuhr und sie aus ihren Häusern vertrieb. Kurze Zeit darauf hätten die Arbeiten für die Errichtung der Plantage begonnen.

Die Menschrechtsorganisation Fian verfolgt den Fall seit Jahren. Ihr Verdikt: «Diesen Menschen sind schwere Menschenrechtsverletzungen zugefügt worden.» Insgesamt seien über 2000 Menschen vertrieben worden.

Die Plantage gehört der Neumann-Gruppe, einem der grössten Rohkaffeehändler weltweit. Der Hamburger Konzern sieht sich nicht in der Schuld. Die Vorfälle seien vor der Unterzeichnung des Pachtvertrages mit dem ugandischen Staat und ohne das Wissen der Firma geschehen. Zudem sei es nur zu wenigen Zwangsumsiedlungen gekommen. Auch Kompensationszahlungen seien geflossen.

30 Euro Entschädigung

Fian hält dagegen: Auf dem Gebiet der Plantage hätten davor 4000 Menschen gelebt. Das habe Neumann auch gewusst. Einige seien angeblich mit 30 Euro entschädigt worden, die Quittungen zu unterschreiben seien sie im Beisein von Soldaten gezwungen worden.

Heute nach 16 Jahren leben die Vertriebenen in bitterer Armut. Sie sind noch immer ohne Land, ohne wirkliche Existenzgrundlage. Auch die Unterstützung durch die Menschenrechtsorganisation Fian hat daran nichts geändert. Eine Klage, die die Vetriebenen im Jahre 2002 eingereicht haben, hat bis heute in Uganda nicht zu einem rechtskräftigen Urteil geführt.

Neumann schreibt auf Anfrage, das Unternehmen sei zu Vergleichsgesprächen bereit, unter Beteiligung aller Vertragsparteien.

Und die Migros, die nach Schätzungen rund einen Viertel ihres Kaffeebedarfes bei Neumann einkauft und sich seit Jahren für ihre Engagement in Sachen Umwelt und Nachhaltigkeit brüstet? Sie will sich zum Verhalten ihres Lieferanten nicht äussern. Nur so viel: Sie nehme ihre Sorgfaltspflicht wahr und verkaufe keinen Kaffee von der Kaweri-Plantage.

Fragwürdige Zertifizierung

Der Kaffee von Migros trägt häufig das Gütesiegel von Utz, das für einen «Kaffeeanbau mit Rücksicht auf Mensch und Natur» steht. Pikant: Auch der Kaffee der Kaweri-Plantage war während sehr langer Zeit Utz-zertifiziert. Wie passen die Vertreibungen dazu?

Utz schrieb noch vor wenigen Wochen, da das Gerichtsverfahren zum Landnutzungsstreit noch hängig sei, gebe es keine Verstösse gegen die Richtlinien. Kurz darauf und nach einer Anfrage des Wirtschaftsmagazins «ECO» schwenkte Utz um: Seit Anfang Jahr ist Kaweri nun nicht mehr zertifiziert. Eine Begründung dafür liefert Utz nicht.