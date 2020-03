Die Corona-Krise sorgt an den Finanzmärkten für riesige Verschiebungen und für ein hektisches Auf und Ab an den Börsen. Nach dem scharfen Kurssturz der letzten Tage gibt es nun eine spektakuläre Aufwärtsbewegung: Der Dow Jones Index, der Leitindex der US-Börse, hat am Dienstag innert Tagesfrist mehr als 2100 Punkte zugelegt, ein Plus von 11.37 Prozent. Einen solchen hohen Tagesgewinn hat es seit 1933 nie mehr gegeben. Dies sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen zur aktuellen Lage an den Börsen.

Wie ist dieser Rekordgewinn einzuschätzen?

Der Dow Jones steht nun wieder dort, wo er vor Wochenfrist stand – nämlich bei rund 20'700 Zählern. Das heisst, mit dem Plus am Dienstag hat er erst die Verluste dieser Woche wettgemacht. Etwas längerfristig betrachtet, steht er jetzt wieder ungefähr dort, wo er vor drei Jahren stand – als die grosse Börsenrally begann. Mit anderen Worten, es ist so etwas wie ein «Zurück auf Feld 1».

Wie läuft es an den anderen Märkten?

Auch der Swiss Market Index in Zürich hat am Dienstag immerhin um sieben Prozent zugelegt, und auch hier gilt: Man steht wieder dort, wo man vor einer Woche stand – oder vor drei Jahren. Die asiatischen Märkte haben ebenfalls zu Beginn deutlich zugelegt. Schaut man sich aber an, wo die Kurse vor einem Monat standen, dann stellt man fest: Man liegt heute um 18 bis 28 Prozent tiefer. Das sind immer noch massive Verluste, trotz der nun eingetretenen Kurskorrektur nach oben.

Was ist der Hintergrund des plötzlichen Kursanstiegs?

Zum einen dürfte es das Zwei-Billionen-Dollar-Rettungspaket für die amerikanische Wirtschaft sein. Der Kongress in Washington hat das Paket zwar noch nicht verabschiedet, doch haben sich die Parteien im Grundsatz darauf geeinigt. Damit sollen zwei Billionen Dollar – also: 2000 Milliarden Dollar – in die Stützung der amerikanischen Wirtschaft gepumpt werden, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern.

Zum anderen können tiefe Börsenkurse natürlich ein Anreiz sein, um Aktien zu kaufen – und auf langfristige Gewinne zu hoffen. Wer bei tiefen Kursen einsteigt und auf der Achterbahn nicht in Panik gerät, kann profitieren. Wenn dies viele Investoren tun, dann treibt dies die Kurse ebenfalls nach oben.

Ist dies nun eine Kehrtwende zum Besseren?

Das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Wie sich die Finanzmärkte entwickeln, das hängt entscheidend vom Verlauf der Corona-Krise ab: Geraten wir in eine tiefe, langandauernde globale Rezession – oder geht die Krise relativ rasch vorbei, auch dank entschiedener staatlicher Programme zur Unterstützung der Wirtschaft? Immerhin, bis jetzt hat sich gezeigt, dass die USA, die EU und auch die Schweiz gewillt sind, mit massivem Einsatz einen Stillstand der Wirtschaft zu verhindern.