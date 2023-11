Die Grossbank UBS hat im dritten Quartal 2023 einen Vorsteuerverlust von 255 Millionen US-Dollar (knapp 230 Millionen Franken) geschrieben.

Bereinigt um Integrationskosten wegen der Übernahme der Credit Suisse (CS) wäre es ein Gewinn von 844 US-Dollar (knapp 760 Millionen Franken) gewesen, wie die Bank mitgeteilt hat.

Dieses Quartal ist das erste, in dem die CS voll mitgerechnet ist.

Unter dem Strich schrieb die neue UBS Group im dritten Quartal einen Verlust von 785 Millionen US-Dollar (knapp 707 Millionen Franken).

Die Situation bei der Credit Suisse hat sich laut Mitteilung weiter stabilisiert. Zum ersten Mal seit dem ersten Quartal 2022 seien in einem Quartal wieder Neugeldzuflüsse in der Vermögensverwaltung der CS generiert worden. Die Bank sprach von ihren Anstrengungen, Vermögen von CS-Kunden zurückzugewinnen.

UBS hat im dritten Quartal rund 4000 Stellen abgebaut Box aufklappen Box zuklappen Die UBS macht mit der Integration der ehemaligen Konkurrentin Credit Suisse vorwärts. Im dritten Quartal alleine hat die fusionierte Grossbank nach eigenen Angaben weltweit mehr als 4000 Stellen abgebaut. Zudem vermeldet sie Kosteneinsparungen in Milliardenhöhe und sieht sich damit bereits vor dem eigenen Plan. Gegenüber dem kombinierten Personalbestand um Jahresende 2022 der damals noch separaten Unternehmen UBS und CS habe sich die Anzahl Stellen nun um insgesamt mehr als 13'000 verringert, teilte die UBS mit. Die Zahl beinhalte auch ausgelagerte Arbeitsstellen sowie Berater. Auf Basis von Vollzeitstellen weist die UBS per Ende September nun noch 115'981 Arbeitsplätze aus, nachdem sie zuletzt die Anzahl ihrer Vollzeitstellen per Ende Juni 2023 noch auf 119'100 beziffert hatte.

Insgesamt hat der UBS-Konzern im dritten Quartal im Kerngeschäft, in der globalen Vermögensverwaltung, einen Nettoneugeldzufluss von 22 Milliarden Dollar akquiriert. Damit verwaltet die UBS auf Gesamtbankstufe per Ende September Vermögen in Höhe von 5373 Milliarden Dollar. Ende Juni waren es noch 5530 Milliarden gewesen.

Unsichere Wirtschaftslage

UBS-Chef Sergio Ermotti zeigte sich sehr zufrieden, dass die Bank im ersten vollständigen Quartal seit der Übernahme der CS bereinigt ein positives Ergebnis erzielt hat. «Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft, denn wir bauen eine noch stärkere und noch sichere UBS, auf die alle wichtigen Anspruchsgruppen stolz sein können.»

Mit Blick auf das Marktumfeld zeigt sich die UBS derweil vorsichtig. Der Ausblick für das Wirtschaftswachstum, die Anlagenbewertungen und die Marktvolatilität seien weiterhin schwierig abzuschätzen, heisst es. Und die anhaltenden geopolitischen Spannungen, insbesondere die Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine, erhöhten die Unsicherheit beim Wirtschaftsausblick zusätzlich.

Gleichzeitig geht die Bank aber auch davon aus, dass die Kunden ihre Bareinlagen in renditestärkere Anlagen umschichten werden. Dies liesse für das laufende vierte Quartal einen Nettozinsertrag auf Vorquartalsniveau erwarten.

Audio Archiv: Wie kann man die Riesenbank UBS regulieren? 05:23 min, aus SRF 4 News vom 01.11.2023. Bild: Keystone SDA abspielen. Laufzeit 5 Minuten 23 Sekunden.