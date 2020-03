Nach dem Ausverkauf am Montag – der Leitindex SMI büsste über 5 Prozent ein – haben sich die Aktienkurse an der Schweizer Börse am Dienstagmorgen wieder etwas erholt.

Der Leitindex SMI hat seine Kursgewinne seit der Eröffnung mehr als verdoppelt.

Investoren halten sich angesichts der massiven Kursverluste an jedem Hoffnungsschimmer fest, der sich ihnen bietet. Das hilft am Dienstag auch dem Schweizer Markt. So hat der Leitindex SMI seine Kursgewinne seit der Eröffnung mehr als verdoppelt. Gegen 10.55 Uhr gewinnt er 3.81 Prozent hinzu auf 9546.83 Punkte. Am Montag war er noch bis auf 9059 Zähler abgesackt. Anleger greifen vor allem bei jenen Aktien zu, die im Zuge der Panikverkäufe am Montag besonders stark unter die Räder gekommen waren.

Einschätzungen von SRF-Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen «Dass es heute an der Schweizer Börse wieder aufwärts geht, ist nicht erstaunlich: In letzter Zeit sind die Kurse stark eingebrochen, der SMI hat seit der Ausbreitung des Coronavirus in den letzten zwei Wochen 15 Prozent an Wert verloren. Nun gibt es eine Gegenbewegung, das beobachtet man häufig nach solchen Ausschlägen. Ähnlich sieht es an den europäischen Börsen aus – ausgenommen von Italien: Obwohl der italienische Aktienindex am Montag mit 11 Prozent so stark wie sonst nirgends in Europa eingebrochen ist, hat er sich nur wenig erholt. Das hat damit zu tun, dass die Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus nochmals verschärft wurden – da bleiben die Anleger weiter zurückhaltend. Auch die Börse an der Wall Street dürfte wieder zulegen. Der vorbörsliche Indikator liegt derzeit deutlich im Plus. Das ist ein Anzeichen, dass es in den ersten Minuten des Handels aufwärtsgehen wird. Der Preis für Erdöl ist nach wie vor sehr tief. In New York kostet das Öl rund 33 Dollar, in London sind es knapp 36 Dollar pro Fass. Das sind 45 Prozent weniger als noch zu Beginn des Jahres. Nach den verschiedenen Schocks werden einige Firmen auf globaler Ebene in Schieflage geraten, etwa Kreuzfahrtgesellschaften, Industriebetriebe oder amerikanische Ölgesellschaften. Auf der anderen Seite gibt es auch Kräfte, welche die Börse stützen – Massnahmen der Zentralbanken und der Regierungen. Langfristig dürfte es nach diesen Turbulenzen wieder aufwärtsgehen.»

Die grössten Verlierer vom Montag sind nun tendenziell die Gewinner. So stehen allen voran die Aktien der beiden Grossbanken UBS und CS am Mittag um knapp 9 Prozent im Plus. Beide Aktien hatten am Montag klar mehr als 10 Prozent eingebüsst und damit unter 9 Franken geschlossen.

In Asien geht es wieder aufwärts

Auch die Börsen in Asien haben am Dienstag im Handelsverlauf einen Erholungskurs eingeschlagen. Nach den schweren Vortagsverlusten drehte der zeitweise nochmals um bis zu 4 Prozent abgerutschte japanische Nikkei 225 nach der Halbzeit ins Plus. Letztlich schloss der japanische Leitindex 0.85 Prozent höher auf 19'867.12 Punkten.

Auch in China ging es mit dem Markt wieder aufwärts. Der CSI mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen legte sogar 2.14 Prozent auf 4082.73 Punkte zu. Der Hongkonger Hang Seng stieg zuletzt 2 Prozent auf 25'545.78 Punkte.

Trump gibt Investoren Grund zur Hoffnung

Hoffnung bereiteten den Investoren offenbar Pläne in Japan und den USA, sich mit Konjunkturpaketen gegen das neuartige Coronavirus zu stemmen. Um den wirtschaftlichen Auswirkungen durch das Virus entgegenzusteuern, stellte etwa US-Präsident Donald Trump in der Nacht bei einem kurzfristig anberaumten Auftritt ein Massnahmenpaket in Aussicht. In Medienberichten wurden ähnliche Vorbereitungen in Japan mit einem dort auf den Weg gebrachten Notfallplan thematisiert.