Air Berlin: Lufthansa übernimmt einen grossen Teil

Aus Rendez-vous vom 12.10.2017

Die Billig-Fluglinie Air Berlin ist am Ende. Die Lufthansa übernimmt grosse Teile der insolventen Airline. Beide Unternehmen unterzeichneten einen entsprechenden Kaufvertrag. Was genau kaufte da Lufthansa und was passiert mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?

Iwan Lieberherr