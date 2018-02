Nach einem schwachen Börsenstart zeigt sich die Wall Street nach den Kursverlusten vom Vortag erholt.

Der Dow Jones fiel am Dienstag zum Handelsstart zunächst unter die Grenze von 24'000 Punkten – danach konnte der Leitindex die Verluste eindämmen und phasenweise ins Plus drehen.

Die Nervosität an der New Yorker Börse bleibt jedoch nach wie vor hoch.

Der SMI liess sich vom Erholungskurs der Wall Street nicht anstecken: Der Schweizer Leitindex ging mit einem Minus von 2,90 Prozent aus dem Handel.

Die Aktien der Grossbank Credit Suisse gaben um über fünf Prozent nach.

Der breit gefasste S&P 500 in New York sank am Dienstag derweil um 0,64 Prozent auf 2632,10 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,72 Prozent auf 6448,83 Punkte.

Einige Börsenbeobachter in New York sprachen nach dem «Flash Crash» vom Vortag bereits wieder von Kaufkursen. Langfristig dürften sich demnach die positiven Fundamentaldaten durchsetzen. Dabei wurde auf die prozentual zweistelligen Gewinnzuwächse von US-Firmen, die diese dank der US-Steuerreform, des weltweiten Wirtschaftswachstums und des schwachen US-Dollar erwirtschafteten, verwiesen. Zudem dürften auch durch Aktienrückkäufe den Aktionären 2018 allein 700 bis 800 Milliarden Dollar zufliessen.

Am Montag war der Dow Jones im späten Handel zeitweise um fast 1600 Punkte oder 6 Prozent abgesackt. Auslöser für die Panik waren laut Marktbeobachtern Sorgen über möglicherweise schneller steigende Zinsen. Diese hatten schon am Freitag auf die Kurse gedrückt, nachdem zum monatlichen US-Arbeitsmarktbericht über einen überraschend starken Anstieg der Löhne und Gehälter informiert wurde.