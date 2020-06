Der Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz hat die Strategie «Raiffeisen 2025» für die Jahre 2021 bis 2025 verabschiedet.

Zur Umsetzung sollen in den nächsten fünf Jahren zusätzlich 550 Millionen Franken investiert werden.

Ab 2025 sollen Effizienzgewinne und zusätzliche Erträge von jährlich rund 500 Millionen Franken generiert werden.

Wie die drittgrösste Bankengruppe der Schweiz mitteilte, sollen die Marktanteile in allen Geschäftsfeldern erhöht werden, namentlich beim privaten Wohneigentum, bei Firmenkunden sowie im Bereich Vermögen und Vorsorge. Durch Standardisierung und Digitalisierung von Prozessen soll die Effizienz gesteigert werden.

Gleichzeitig will die Gruppe an ihrem dezentralen Geschäftsmodell festhalten. So solle die «traditionell enge Verbindung» der Raiffeisenbanken zu ihren Genossenschafterinnen und Genossenschaftern weiter ausgebaut werden. Durch die Nutzung von Daten und den Einsatz von neuen Technologien solle das Kundenerlebnis wesentlich verbessert werden.

Die Strategie «Raiffeisen 2025» sei innerhalb der Raiffeisen Gruppe in einem partizipativen Prozess erarbeitet worden, heisst es weiter.