Wieso holt die UBS ihren ehemaligen Chef zurück an die Spitze des neuen Konzerns? Er sei nicht extrem überrascht über den Entscheid des UBS-Verwaltungsrats, sagt SRF-Wirtschaftsredaktor Philipp Erath. Zwar habe es keine Anzeichen gegeben, dass es einen Wechsel an der Spitze der UBS geben soll, doch im Geheimen sei gefordert worden, dass die neue Superbank, gestützt vom Bundesrat und der Nationalbank, von einem Schweizer geführt werden soll.

Wie wird Ermottis Zeit bei der UBS bis 2020 bewertet? Ermotti habe die UBS aus der Finanzkrise 2008 geführt, sagt Erath. «Unter ihm wurde die UBS wieder sehr erfolgreich – und fast skandalfrei. Er hat einen guten Leistungsausweis, hat die Bank unfallfrei von Gewinn zu Gewinn geführt.»

Ist Ermotti der richtige Kapitän in der Krise? «Ja», sagt Erath. In einer Krise brauche es jemanden, der einen guten Namen habe, zu dem man vertrauen habe. Auch das erinnere ihn an die Finanzkrise: Damals wurde Oswald Grübel, ehemaliger CEO der Credit Suisse, als Verwaltungsratspräsident der UBS berufen.

Wann übernimmt Ermotti den Chefposten? Bereits nach der UBS-Aktionärsversammlung am Mittwoch kommender Woche wird Ermotti eingesetzt. Ralph Hamers werde während einer Übergangsphase noch beratend zur Seite stehen, um einen erfolgreichen Abschluss der Transaktion und eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten. Seinen Posten als Chefaufseher beim Zürcher Rückversicherer Swiss Re wird Ermotti aufgeben. Der Niederländer Ralph Hamers war im November 2020 auf den Schweizer Ermotti gefolgt, der die UBS neun Jahre lang geleitet hatte.